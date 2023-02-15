Первого замминистра строительства Челябинской области требуют отправить в колонию на 14,5 лет

В судебных прениях по дело о взятке первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области выступила сторона обвинения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 15 февраля, в Центральном районном суде Челябинска проходят прения сторон по уголовному делу о получении взятки первым заместителем министра строительства и инфраструктуры региона Иваном Белавкиным.

Напомним, чиновника задержали 3 июня 2021 года. По версии следствия, в период с декабря 2020 года по март 2021 года он получил от представителя коммерческой организации 1 миллион 184 тысячи рублей. За это чиновник содействовал положительному решению вопроса о предоставлении из бюджета субсидии, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с организацией.

️Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Челябинской области.

«Государственный обвинитель просил суд назначить обвиняемому наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 59 миллионов 224 тысячи 500 рублей, с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе сроком на 10 лет», – рассказали представители прокуратуры.

Кроме того, сторона обвинения потребовала взыскать в пользу государства средства, полученные чиновником в качестве взятки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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