В Челябинске столкнулись трамвай и «скорая»

Из-за ДТП с участием трамвая и машины скорой помощи остановилось движение общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 15 февраля, в Тракторозаводском районе Челябинска недалеко от детской городской больницы №1. Об этом сообщили в паблике «Челябинский транспорт».

«Стоит движение трамваев в оба направления на улице Горького, ост. Правдухина. ДТП со скорой помощью», – пишут авторы канала.

Судя по размещенным в сообществе фотографиям, электротранспорт мог врезаться в спецмашину, когда та переезжала через трамвайные рельсы.

По данным ГИБДД города, пострадавших в аварии нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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