В Челябинске ученик второго класса пришел в школу с ножом

На занятия в челябинскую школу второклассник явился с кухонным ножом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во вторник, 14 февраля, в одном из образовательных учреждений Челябинска. Обеспокоенные родители школьников рассказали об этом в социальных сетях.

По словам горожан, восьмилетний мальчик начал размахивать опасным орудием. Однако в самом учебном заведении последнее отрицают. Как рассказали в администрации школы, нож одна из учителей обнаружила у второклассника в сумке.

Не исключено, что кухонный нож мальчик принес на урок технологии для занятий с пластилином. В школе начали служебную проверку. Свою проверку проводит и полиция.

Известно, что юного челябинца воспитывают бабушку и дедушка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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