Чаще всего россияне тратят свободные деньги на ремонт и отпуск

У покупателей в России поднялось потребительское настроение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к январю 2023 года значительно укрепилась покупательская уверенность россиян. Об этом пишет телеграм-канал «NielsenIQ Россия».

«Сразу 56% респондентов оценили свое личное материальное положение в ближайшие 12 месяцев как «отличное» и «хорошее», а 43% считают, что сейчас подходящее время для покупки новых вещей», – отмечают в компании, специализирующейся на маркетинговых исследованиях.

Неудивительно, что покупатели стали чаще задумываться над тем, как потратить свободные деньги, оставшиеся у них после оплаты базовых расходов.

На первом месте здесь находятся обустройство дома и ремонт. На них «лишние» средства планируют направить 37% участников исследования. 34% респондентов планируют пустить свободные деньги на отпуск.

Далее с заметным отставанием следуют покупка новой одежды (23%), развлечения вне дома (20%) и погашение займов (18%).

О приобретении электронной и бытовой техники задумываются 17%. Раскошелиться на медицинские услуги готовы 16%. Пустить освободившиеся средства на питание вне дома могут 13% респондентов.

Инвестировать свободные деньги намерены лишь 10 участников опроса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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