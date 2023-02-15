В Челябинском зоопарке поймали неадеквата с суповым набором

Челябинец пытался накормить хищных птиц курицей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского зоопарка, инцидент произошел сегодня, 15 февраля. Произошедшее было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Мужчина купил билет и спокойно зашел на территорию учреждения. Далеко челябинец не пошел, остановившись у вольера с хищными птицами. Здесь он остановился, закурил и... достал из рюкзака суповой набор из курицы, который начал перебрасывать в клетку, где обитали пернатые.

«Зоолог застал его за кормлением могильников и тут же вызвал охрану. Гражданин вел себя неадекватно и не смог пояснить, зачем кормит животных», – рассказали в зоопарке.

В итоге сотрудники охраны учреждения вызвали Росгвардию для установления личности нарушителя и привлечения его к ответственности. Руководство организации подало заявление о произошедшем в полицию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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