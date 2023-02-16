Власти Южного Урала «подарили» подвижной состав электротранспорта коммерческой компании

Депутат обвинила южноуральских чиновников в отказе от арендной платы за принадлежащие области трамваи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», набирает обороты очередной скандал, связанный с реформой системы общественного транспорта в Челябинской агломерации. На сей раз у челябинцев появились претензии к деятельности ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Формально именно этому учреждению принадлежат имущество и подвижной состав, выкупленные у обанкротившегося МУП «Челябинский городской электрический транспорт», а также начавшие поступать в Челябинск в прошлом году новые вагоны. Сейчас ими пользуется принадлежащее мэрии Челябинска ООО «ЧелябГЭТ». Однако, как выяснилось, аренду коммерческий перевозчик не платит уже больше полугода.

Напомним, именно эта компания выиграла в июле 2021 года право на аренду электрического транспорта. Ежемесячно перевозчик должен был выплачивать по 440 тысяч рублей за использование каждого вагона. Однако действие контракта закончилось через год. Информации же о продлении контракта или новой конкурсной процедуре в 2022 году так и не появилось.

«С июля 2022 года на площадке торгов отсутствует конкурс на право аренды. Нет и информации о заключении данного контракта. При этом руководство ОПЧО и замминистра дорхоза и транспорта Александр Егоров в курсе данной проблемы, но новый контракт так заключен и не был. На данный момент «ЧелябГЭТ» незаконно использует транспорт – а это не только трамваи, но и автомобильный транспорт для обслуживания путей – и соответственно, не платит аренду в бюджет области уже на протяжении полугода, тем самым нанося ему многомиллионный ущерб», – цитирует «Правда УрФО» муниципального депутата Елену Вахтину.

Парламентарий направила в СУ СКР по Челябинской области и в прокуратуру региона обращение с просьбой провести по этому факту проверку на предмет возможных злоупотреблений должностными полномочиями и халатности со стороны чиновников и руководства ОГКУ ОПЧО. Силовики перенаправили это письмо в областное правительство.

Интересно, что вся эта история разворачивается на фоне начала поставок новых трамваев в Челябинск: отгрузка вагонов началась в понедельник, 13 февраля, и в течение 2023 года в город должны поступить 74 новых вагона на общую сумму почти в 5,5 миллиардов рублей. Эти средства правительство получило в качестве инфраструктурного кредита под 3% годовых. Выплачивать ссуду начнут через 3 года. Не исключено, что уже при новом составе регионального кабинета министров (полномочия действующего губернатора Алексея Текслера истекают в 2024 году).

Кроме того, в феврале контрольно-счетная палата Челябинской области начала аудиторскую проверку министерство дорожного хозяйства и транспорта региона. Ревизоров интересуют как раз расходы на транспортную реформу в Челябинской агломерации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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