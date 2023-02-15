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Среда, 15 февраля 2023, 21:18 мск

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Патрушев обсудит в Челябинске вопросы национальной безопасности

Николай Патрушев Фото: пресс-служба Кремля

Секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева ждут в Челябинске, визит намечен на 16 февраля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», планируется провести совещание с руководителями субъектов Уральского федерального округа, а также обсудить вопросы национальной безопасности и технологического суверенитета России.

Встречи предполагаются в закрытом режиме.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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