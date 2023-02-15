«Магнитка» начала последнюю домашнюю серию регулярки с поражения

Магнитогорский «Металлург» проиграл на домашней арене «Нефтехимику» – 2:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет в матче открыли гости: на 8-й минуте встречи защитник нижнекамцев Илья Хохлов после передач Вячеслава Лещенко и Кирилла Воробьева распаковал ворота «Металлурга».

Ответа магнитогорцев пришлось ждать до конца первого периода: за 0,1 секунды до сирены Егор Яковлев сравнивает счет.

Во втором периоде уже игроки «Нефтехимика» оказались в роли догоняющих. На 31-й минуте матча Андрей Чибисов после розыгрыша Анатолия Никонцева и Дениса Зернова выводит хозяев вперед – 2:1. Но на 34-й минуте Рафаэль Бикмуллин сравнивает счет, а через полминуты Илья Хохлов вновь выводит нижнекамцев вперед – 3:2.

На 55-й минуте встречи Илья Хохлов делает хет-трик и ставит точку – 4:2 в пользу «Нефтехимика».

Челябинск, Виктор Елисеев

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