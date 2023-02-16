16 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

16.02.2023, четверг
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10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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15:00 Челябинск – Пресс-конференция министерства культуры Челябинской области, посвященная планам на год (мультимедийный историческом парке «Россия – моя история», ул. Труда, 183)
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