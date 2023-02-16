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Четверг, 16 февраля 2023, 05:48 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

16 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

16.02.2023, четверг

  • 10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

  • 12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

  • 15:00 Челябинск – Пресс-конференция министерства культуры Челябинской области, посвященная планам на год (мультимедийный историческом парке «Россия – моя история», ул. Труда, 183)

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