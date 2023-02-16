16 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

16.02.2023, четверг

10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

15:00 Челябинск – Пресс-конференция министерства культуры Челябинской области, посвященная планам на год (мультимедийный историческом парке «Россия – моя история», ул. Труда, 183)

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