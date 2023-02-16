Повышение энергоэффективности позволило уральским металлургам сэкономить сотни миллионов рублей

ММК повышает энергоэффективность производства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2022 году подразделения Группы ПАО «ММК» продолжили работу по повышению энергоэффективности на всех этапах производственной деятельности компании. Ежегодный экономический эффект от реализуемых проектов составляет сотни миллионов рублей.

В компании успешно функционирует система энергетического менеджмента (СЭнМ) – один из эффективных инструментов снижения энергозатрат. В декабре 2022 года ПАО «ММК» успешно прошло сертификационный аудит СЭнМ, по результатам которого орган по сертификации РОСТЕХСЕРТ признал систему энергетического менеджмента компании результативной и в полной мере соответствующей требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 50001-2012.

Также в прошлом году за лидерство в области энергоменеджмента комбинат получил международную премию Energy Management Insight Awards в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства в соответствии с международным стандартом ISO 50001.

Важнейшие направления повышения энергоэффективности производственных процессов в Группе ММК включают проработку и внедрение энергоэффективных идей, реализацию малобюджетных высокоэффективных проектов (baby-capex) в сфере энергосбережения, а также оказание энергосервисных услуг. В 2022 году через блок сопровождения идей приложения «Платформа энергоменеджмента» работники ПАО «ММК» подали 944 энергоэффективных идеи, 409 из них были реализованы с плановым экономическим эффектом на уровне 440 миллионов рублей. Кроме того, введены в работу 11 проектов baby-capex с общим ожидаемым эффектом в объеме 190 миллионов рублей.

ПАО «ММК» – первое в России промышленное предприятие с успешным опытом реализации энергосервисных контрактов. В 2022 году продолжилась работа по договорам на оказание энергосервисных услуг по проекту автоматизированного комплекса управления приводами дымососов системы утилизации конвертерных газов кислородно-конвертерного цеха (эффект за год – 10,4 миллиона рублей), проектов по модернизации систем освещения цехов управления главного энергетика (эффект за год – 49,7 миллиона рублей) и технологических цехов (эффект за год – 4,3 миллиона рублей).

Выработка собственной электроэнергии на электростанциях комбината в 2022 году увеличилась на 1,3 МВт (0,2%). Кроме того, по отношению к предыдущему году выросла степень использования вторичных газов на электростанциях: доменного газа – на 1,6%, коксового газа – на 3,6%. В результате снижение потерь вторичных газов для доменного газа составило 1,26% (до 0,75% в 2022 г.), коксового – 4,56% (до 0,58% в 2022 г.).

Планомерная работа компании в области энергосбережения и повышения энергоэффективности имеет также важное экологическое значение. Она позволяет уменьшить выбросы комбината, в том числе эмиссию парниковых газов. «Повышая энергоэффективность ММК, мы стремимся сократить наше воздействие на окружающую среду и сделать наше предприятие более экологичным», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»