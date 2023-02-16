Россияне распробовали брют

Доля сухих игристых вин растет на российском рынке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году производство сухих игристых вин увеличилось на 42% (до 61 миллиона литров). Эти темпы существенно выше, чем в целом по этой категории (+25%, до 162 миллионов литров).

Таким образом, на брют приходится уже 37,7% всех игристых вин против 33,3% годом ранее. В то же время доля полусладких напитков за год снизилась с 55,8% до 52,5%.

Конечно, в российских магазинах брюты по-прежнему относительно редки. Однако из 140 новых позиций игристого 2022 года большая часть (80) – это сухие и экстра-сухие вина.

Меняются и вкусы покупателей. Так, по данным издания «КоммерсантЪ», в 2022 году продажи брютов выросли на 23%. В то же время реализация полусухих игристых выросла на 2,1%, полусладких – на 0,2%, а по сладким винам – и вовсе снизилась на 18%.

Эксперты связывают изменения с ростом популярности сухих напитков среди покупателей. К тому же увеличилось предложение качественных брютов со стороны российских виноделов. Да и производство игристых сухих вин проще и дешевле, чем тихих.

Играет на рост продаж отечественных брютов сокращение предложения аналогичных вин из-за рубежа. В итоге общепит также более благосклонно начал относиться к «родным» напиткам. При этом начавшееся ослабление рубля также делает более привлекательными российские сухие игристые вина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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