С челябинской школы взыскали 40 тысяч рублей за драку учеников

Суд обязал образовательное учреждение выплатить компенсацию пострадавшему в драке шестикласснику.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска провело проверку после обращения матери 11-летнего ребенка, рассказавшей о том, что ее сын пострадал в драке.

Инцидент произошел в апреле 2022 года. В школьном туалете на перемене вспыхнул конфликт между учениками 6 и 10 класса. В результате старший школьник избил младшего. 11-летний мальчик получил перелом локтевой кости и ушиб грудины.

Расследование ЧП установило, что в произошедшем есть вина педагогов. По его результатам к дисциплинарной ответственности были привлечены заместитель директора школы и двое учителей.

Прокурор в интересах школьника обратился в суд с иском к образовательному учреждению о взыскании компенсации морального вреда в связи с причинением телесных повреждений во время учебного процесса.

Решением Калининского районного суда Челябинска с образовательного учреждения взыскана компенсация в 40 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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