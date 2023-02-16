На Урале детям устроили заплыв в камуфляжах и с автоматами

В Магнитогорске прошли соревнования по плаванию среди школьников – дети должны были преодолевать дистанцию в камуфляже и с автоматами. Организаторы признали: в таком виде плавать неудобно, но зато такой вид спорта практикуется в наших вооруженных силах. А дети получат грамоты и медали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соревнованиях, открывавших спартакиаду по военно-прикладным видам спорта, принимали участие 40 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. С оружием ныряли только те, кто старше 15. Остальным хватило камуфляжа.

«Организаторы этих небесспорных заплывов охотно пояснили, что на школьниках – легкий камуфляж, не предназначенный для воды, его минус в том, что он сковывает движения в воде, – пишет Mgorsk.ru. – Дополнительную сложность при заплывах создает вес оружия. У автомата Калашникова вес 3,6 кг, на соревнованиях используют массогабаритный макет – точную копию, в том числе по весу. Но без патронов».

Для укрепления духа юных участников пригласили дяденьку в тельняшке, увешенного медалями.

Комментируя необычную эстафету в соцсетях, одни обращают внимание на цвета, в который раскрашен бассейн – желтый и синий, другие предлагают устроить заплыв в бронежилетах и противогазах, третьи отмечают: «Детей для начала бы правильно прыгать в воду научили и технике плавания».

И действительно: многие дети прыгали в воду так, что повтори они это с высоты чуть больше, чем бортик бассейна, обязательно ушибли бы живот. И плавали дети с трудом, некоторые даже уходили под воду с головой.

«Детей по полной погружают в патриотизм», – резюмировали магнитогорские журналисты.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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