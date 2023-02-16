Полусонный южноуралец подрался с полицейскими

Визит нетрезвого троичанина в магазин одежды закончился дракой с полицией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Троицке в один из минувших выходных. Мужчина не рассчитал собственные силы и перебрал с алкоголем.

Бодрым и в хорошем настроении он дошел до магазина одежды. Но здесь вдруг осознал, что устал и сам до дома не дойдет. Тогда он попросил продавцов вызвать ему такси. Подобное предложение возмутило сотрудников магазина, и те вызвали полицию.

Впрочем, южноуральца это уже мало интересовало. Мужчина выбрал местечко между вешалок и прилег поспать. В таком виде, как пишет Агентство чрезвычайных новостей, его и застали стражи порядка.

Троичанина попытались разбудить. Когда это удалось, нетрезвый мужчина, возможно, еще не до конца проснувшись, набросился на полицейских. Чтобы успокоить хулигана, сотрудникам полиции пришлось скрутить его и уложить лицом в пол. Затем на него надели наручники и увезли в отдел МВД для дальнейших разбирательств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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