«Трактор» разгромил аутсайдера КХЛ

Челябинский «Трактор» на домашней арене не оставил шансов ХК «Сочи» – 5:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встречу челябинские хоккеисты начали не торопясь. Лишь на 18-й секунде второго периода Никита Сошников с подачи Алексея Бывальцева и Сергея Калинина открывает счет – 1:0 в пользу хозяев.

На 31-й минуте встречи Владимир Ткачев удваивает разрыв. А семь минут спустя Александр Шепелев завершает розыгрыш Михаила Котляревского и Михаила Горюнова-Рольгизера – 3:0 в пользу черно-белых.

В третьем периоде челябинцы продолжили забивать. На 46-й минуте встречи Петр Хохряков после распасовки Теэму Пулккинена и Кирилла Капустина делает счет 4:0. На 50-й минуте Илья Карпухин, получив пас от Андрея Стася, ставит победную точку – 5:0 в пользу «Трактора».

Челябинский клуб продолжает борьбу за выход в плей-офф. За четыре матча до окончания регулярного первенства у черно-белых на одно очко меньше, чем у идущего восьмым «Нефтехимика» и занимающего девятое место «Амура», и на семь очков больше замыкающего таблицу Восточной конференции «Барыса». От седьмого на Востоке «Адмирала» челябинцев отделяет четыре очка. Все команды сыграли по 64 матча.

Челябинск, Виктор Елисеев

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