17 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

17.02.2023, пятница

10:00 Челябинск – Визит министра здравоохранения Челябинской области Агаты Ткачевой в Детскую городскую клиническую поликлинику №6 (ул. Новороссийская, 65, вход с торца здания)

17:00 Челябинск – Танцевальная программа для людей серебряного возраста с участием солистов хора «Поющие сердца», студии вокала «Натали», танцевально-спортивного клуба «Виктория» и мастера-виртуоза аккордеона Алексея Путилова (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

18:00 Челябинск – Концертная программа «О подвигах, о славе, о любви», посвященная Дню защитника Отечества (Клубе «Шершни», ул. Центральная, 3а)

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