В центре Челябинска эвакуировали воспитанников и сотрудников детского сада

Из начальной школы – детского сада в центре Челябинска вывели всех воспитанников и работников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тревожным выдалось утром в начальной школе – детском саду №67, расположенном на улице Крупской в Советском районе областного центра.

В образовательном учреждении объявили эвакуацию, на место прибыли сотрудники полиции.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, причиной переполоха в учебном заведении, расположенном недалеко от здания регионального ГУФСИН, стала женская сумка, оставленная матерью одного из малышей.

После обследования опасности обнаружено не было, сотрудники и дети вернулись в стены учреждения.

Между тем, в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что еще несколько учебных заведений города получили сообщения об угрозе взрыва. Официально эта информация не подтверждается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»