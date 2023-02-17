В центре Челябинска эвакуировали воспитанников и сотрудников детского сада

Из начальной школы – детского сада в центре Челябинска вывели всех воспитанников и работников.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», тревожным выдалось утром в начальной школе – детском саду №67, расположенном на улице Крупской в Советском районе областного центра.
В образовательном учреждении объявили эвакуацию, на место прибыли сотрудники полиции.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, причиной переполоха в учебном заведении, расположенном недалеко от здания регионального ГУФСИН, стала женская сумка, оставленная матерью одного из малышей.
После обследования опасности обнаружено не было, сотрудники и дети вернулись в стены учреждения.
Между тем, в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что еще несколько учебных заведений города получили сообщения об угрозе взрыва. Официально эта информация не подтверждается.
Челябинск, Виктор Елисеев
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