Главный ледовый городок Челябинска закроют в понедельник

В Челябинске готовятся к демонтажу ледового городка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в понедельник, 20 февраля, начнется демонтаж главного ледового городка «Ледяной аквариум» на площади Революции. У горожан есть последние дни для того, чтобы прокатиться с горки и полюбоваться красотой ледового подводного царства.

Напомним, в этом году концепцией главного ледового городка стал ледяной аквариум. Жителей и гостей города встречали обитатели подводного царства и зимние волшебники – Дед Мороз и Снегурочка.

Со дня открытия и до окончания новогодних каникул в январе каждый день здесь проходили праздничные мероприятия: театрализованные программы, интерактивные игры и концерты. Кроме того, в феврале каждые выходные муниципальные учреждения культуры проводили мастер-классы в домике Деда Мороза.

У челябинцев остался последний уик-энд, чтобы проститься с зимней сказкой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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