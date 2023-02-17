Челябинск получит больше миллиарда рублей на ремонт тепловых сетей

За два года в Челябинске планируют провести капитальный ремонт 3,3 километра теплосетей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше 1 миллиарда рублей выделят в течение ближайших двух лет на капитальный ремонт магистральных труб для передачи теплоносителя правительство Российской Федерации и региональный кабинет министров. Об этом сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

По словам чиновницы, львиная доля средств пойдет на улучшение ситуации в Металлургическом районе, где из-за высокой изношенности труб регулярно происходят коммунальные аварии.

Так, по госпрограмме «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» власти города планируют за два года отремонтировать 2 километра тепломагистралей на 7 участках по улицам 60-летия Октября, Мира, 50-летия ВЛКСМ, Дегтярева, Аральской и Богдана Хмельницкого.

Кроме того, за счет средств Фонда национального благосостояния будет проведен ремонт магистральных сетей на трех участках в Металлургическом районе общей протяженностью 1,3 километра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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