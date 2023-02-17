Депутат южноуральского заксобрания получил 9 лет «строгача» за взятку

В Челябинске закончился суд над депутатом парламента области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 17 февраля, Центральный районный суд Челябинска признал директора ООО «Дорстройгрупп», депутата Законодательного собрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна виновным в даче взятки.

Напомним, парламентария задержали в марте 2021 года. По версии следствия, в 2019 году пятеро бизнесменов, включая Аракеляна, «подарили» двум сотрудникам филиала федерального казенного учреждения «Росдортехнология» в Екатеринбурге два ноутбука стоимостью 185 тысяч рублей за принятие невыполненных работ по государственным контрактам по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

Сначала депутата поместили в СИЗО, но в конце марта заменили меру пресечения на домашний арест. Защита депутата несколько раз пыталась обжаловать решения об аресте, но безуспешно. Лишь в декабре 2021 года домашний арест заменили на запрет определенных действий. К этому времени парламентарий полностью признал свою вину. Суд над ним и его подельниками стартовал в апреле нынешнего года.

К тому моменту к делу добавился еще один эпизод. По мнению следователей, возглавляющий «Дорстройгрупп» Аракелян передал должностным лицам ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» 500 тысяч рублей за приемку и оплату фактически не выполненных работ по государственным контрактам по ремонту и реконструкции автомобильных дорог федерального значения на территории области.

В итоге дорожную компанию дважды оштрафовали на 1 миллион рублей за коррупционное правонарушение.

️Сегодня суд признал всех пятерых фигурантов виновными в даче взятки. Аракеляна приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 6,5 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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