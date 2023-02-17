Южноуральцам покажут древнее золото, найденное в уральской степи

Выставка раритетов из коллекции музея «Аркаим» открывается в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе музея-заповедника «Аркаим», в понедельник, 20 февраля, в Историческом музее Южного Урала состоится открытие выставки «Уральское чудо: каменный цветок». В экспозицию вошли 16 раритетов.

Артефакты обнаружили в кургане с «усами» Солончанка I в Оренбургской области, самые древние из них датируются IV-VI тысячелетиями до нашей эры.

Предметы располагались рядом со скелетом лошади – бронзовые и серебряные фрагменты уздечки, остатки колчана, украшенного пластиной из золота с гранатовыми вставками. Также в погребении были найдены накладки для ремня, украшенные сердоликом, опалом и халцедоном.

Предметы изготовлены из золота невысокой пробы с большим содержанием серебра и меди. По предположению специалистов, элементы, украшавшие сбрую коня и амуницию наездника, сделали из одного слитка. А самоцветы из кургана Солончанка I, скорее всего, попали на Урал из Индии, Цейлона или Бирмы.

Наиболее ценная находка – фрагмент украшения для колчана V-VI века нашей эры, выполненного из золота и бронзы. Этот экспонат застрахован на сумму, превышающую 2 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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