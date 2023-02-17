В Челябинской области похолодает до минус 28

Температура воздуха в Челябинской области опустится до – 28 градусов Цельсия. Произойдет это грядущей ночью.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем на территории Южного Урала относительно прохладно: в отдельных районах, расположенных в низинах, до -17. И в этих территориях ночью похолодает до -28.
А вот в ночь с субботы на воскресенье такая температура ожидается на всей территории области.
Днем до сильных холодов не дойдет. Уже 19 февраля столбики термометров не опустятся ниже
-13. А с понедельника начнется небольшое потепление: согласного предварительному прогнозу температура воздуха в последней декаде февраля в дневные часы не будет опускаться ниже -10.
Челябинск, Софья Артемьева
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