В Челябинске трамвай врезался в грузовик

В одном из районов Челябинска трамвай столкнулся с «ГАЗелью».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 17 февраля, на пересечении улиц Машиностроителей и Новороссийской в Ленинском районе областного центра. Момент ДТП попал на уличную камеру видеонаблюдения.

На кадрах видеозаписи видно, как грузовая «ГАЗель» поворачивает с Новороссийской направо на улицу Машиностроителей, пытаясь проскочить перед трамваем, выполняющим тот же маневр в обратном направлении. В этот момент электротранспорт врезается в автомобиль лоб в лоб.

Интересно, что поворот направо на этом перекрестке уже давно запрещен: примерно за 50 метров до пересечения улиц на Новороссийской оборудован съезд вправо.

Подробности аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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