Участника смертельной драки в центре Челябинска восстановили на работе в СКР

Суд признал незаконным увольнение следователя, участвовавшего в драке, закончившейся гибелью посетителя челябинского бара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска постановил восстановить в должности следователя Дмитрия Зыкова, признав приказ о его увольнении незаконным. Кроме того, СУ СКР по региону должно выплатить челябинцу заработную плату за весь период вынужденного «простоя».

Напомним, южноуральца обвиняют в причинении побоев во время драки, закончившейся смертью одного из ее участников. Трагедия произошла 28 мая 2022 года в центре Челябинска.

Два сотрудника областного следственного управления СКР вмешались в драку между посетителями одного из баров. По одной из версий, они хотели разнять дерущихся, по другой – пришли на выручку кому-то из участников. Так или иначе, ночная разборка закончилась гибелью одного из посетителей развлекательного заведения, жителя Копейска. По версии следствия, причиной смерти стал удар одного из следователей.

Сначала в отношении обоих возбудили уголовное дело по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Однако в ноябре обвинение Зыкову переквалифицировали на более легкую статью (нанесение побоев) и освободили его из СИЗО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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