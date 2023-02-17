Движение в центре Челябинска закроют на полдня

Из-за праздника в честь метеорита в Челябинске ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 18 февраля, на площади возле главного корпуса ЮУрГУ состоится МетеоритФЕСТ. В связи с проведением мероприятия будет ограничено движение транспорта, в том числе общественного.

С 16:00 до 21:00 будет закрыто движение автотранспорта по проспекту Ленина на участке от улицы Энтузиастов до Лесопарковой.

Общественный транспорт в этот день будет следовать в объезд закрытого участка по следующим маршрутам:

Автобусы:

№ 2 «Мехколонна – Петра Столыпина»: пр. Ленина, ул. Энгельса (обратно ул. Энтузиастов), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая, ул. Худякова;

№ 4 «Ул. Мамина – Парк Гагарина»: пр. Ленина, ул. Энгельса (обратно ул. Энтузиастов), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая;

№ 15 «ЧМК – Парк Гагарина»: пр. Ленина, ул. Энгельса (обратно ул. Энтузиастов), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая;

№ 33 «Фатеевка – Парк Гагарина»: ул. Курчатова, ул. Энгельса (обратно ул. Энтузиастов, пр. Ленина, ул. Энгельса), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая;

№ 81 «Чистопольская – Парк Гагарина»: ул. Доватора, ул. Энгельса (обратно ул. Энтузиастов, пр. Ленина, ул. Энгельса), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая;

№ 123 «Копейск (автовокзал) – Челябинск (Парк Гагарина)»: пр. Ленина, ул. Энгельса (обратно ул. Энтузиастов), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая;

№ 483 «Старокамышинск – Парк Гагарина»: пр. Ленина, ул. Энгельса (обратно ул. Энтузиастов), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая.

Троллейбусы:

№ 10 «Солнечный берег – Парк Гагарина»: пр. Ленина, ул. Свободы, ул. Тимирязева, ул. Воровского, пр. Ленина;

№ 19 «Первоозерный – Парк Гагарина»: пр. Ленина, ул. Свободы, ул. Тимирязева, ул. Воровского, пр. Ленина.

Напомним, МетеоритФЕСТ состоится 18 февраля на площади у ЮУрГУ (пр. Ленина, 76), начало в 18:00. Вход свободный.

В рамках фестиваля гости праздника увидят шоу барабанщиков The Noize, примут участие в световом флешмобе и розыгрыше путешествий по Челябинской области. Главным событием МетеоритФЕСТа станет 3D-mapping шоу на фасаде ЮУрГУ – челябинцам представят музыкальную историю о путешествии метеорита и его приключениях в городе. Кроме того, на празднике подведут итоги творческого конкурса «Метеорит – моя история», который проходит на сайте meteorit-fest.ru. Авторов лучших работ организаторы отметят ценными подарками.

Челябинск, Виктор Елисеев

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