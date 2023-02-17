В Челябинской области при взрыве газа погиб подросток

14-летний подросток погиб в Верхнеуральском районе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, трагедия произошла в поселке Дзержинка Верхнеуральского района.
По информации ГУ МЧС по региону, газовый баллон взорвался в частном доме на двух хозяев. В результате взрыва обрушилось потолочное перекрытие. Погиб 14-летний мальчик. Еще четыре человека госпитализированы: трое взрослых и 10-летний ребенок.
Прокуратурой Верхнеуральска проводится проверка. Следственные органы СКР возбудили уголовное дело по подозрению в причинении смерти по неосторожности.
Челябинск, Виктор Елисеев
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