В Челябинской области при взрыве газа погиб подросток

14-летний подросток погиб в Верхнеуральском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, трагедия произошла в поселке Дзержинка Верхнеуральского района.

По информации ГУ МЧС по региону, газовый баллон взорвался в частном доме на двух хозяев. В результате взрыва обрушилось потолочное перекрытие. Погиб 14-летний мальчик. Еще четыре человека госпитализированы: трое взрослых и 10-летний ребенок.

Прокуратурой Верхнеуральска проводится проверка. Следственные органы СКР возбудили уголовное дело по подозрению в причинении смерти по неосторожности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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