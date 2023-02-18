18-20 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Финальная лекция куратора выставки «Отцы и дети» – «Зазеркалье или достоверность?! Судьба и творчество художественных династий» Натальи Козловой (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е. В. Александрова, пл. Революции, 1)