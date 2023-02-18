18-20 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

18.02.2023, суббота
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10:00 Челябинск – Мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения Виктора Драгунского, классика советской детской литературы, автора повестей и рассказов, из которых наибольшую популярность приобрел цикл «Денискины рассказы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, выставочный зал)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс «Сказочная рыбка»: лепка из соленого теста, организованный Челябинской централизованной клубной системой (ледовый городок на площади Революции)
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14:00 Челябинск – Финальная лекция куратора выставки «Отцы и дети» – «Зазеркалье или достоверность?! Судьба и творчество художественных династий» Натальи Козловой (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е. В. Александрова, пл. Революции, 1)
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14:0 Челябинск – Мастер-класс «Морские обитатели»: изготовление закладки, организованный Челябинской централизованной клубной системой (ледовый городок на площади Революции)
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15:00 Челябинск – Финал XVI Фестиваля танцев студенческих отрядов (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, актовый зал)
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16:00 Челябинск – Творческая встреча с челябинским художником Ильей Фроловым (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, второй этаж)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Водяной кролик»: новогодняя открытка, организованный Челябинской централизованной клубной системой (ледовый городок на площади Революции)
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18:00 Челябинск – Музыкально-пластическая постановка театра-студии «Стрекоза» «Я – они, они – не я» (ДК «Станкомаш» ул. Тухачевского, 3, малахитовый зал)
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18:00 Челябинск – МетеоритФЕСТ, посвященный 10-летию падения Челябинского метеорита (площадь у ЮУрГУ, пр. Ленина, 76)
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18:30 Челябинск – Премьера спектакля о мужском одиночестве по пьесе Константина Стешика «Друг мой» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
19.02.2023, воскресенье
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12:00 Челябинск – Клуб «Интересные люди»: художница Ксения Тропина расскажет о самых известных художниках-абстракционистах, принципах и выразительных средствах направления (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, второй этаж, зал литературы по искусству)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс «Парусник»: аппликация, организованный Челябинской централизованной клубной системой (ледовый городок на площади Революции)
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14:00 Челябинск – Интерактивная лекция-дегустация коллекционера и искусствоведа Галии Малоушкиной «Для настоящих мужчин. Советские одеколоны» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е. В. Александрова, пл. Революции, 1)
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14:0 Челябинск – Мастер-класс «Новогодний календарь», организованный Челябинской централизованной клубной системой (ледовый городок на площади Революции)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс по живописи «Русалка», организованный Челябинской централизованной клубной системой (ледовый городок на площади Революции)
20.02.2023, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная итогам Рейтинга оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан Челябинской области за 2022 (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, четвертый этаж)
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18:00 Челябинск – Торжественная церемония вручения высшей общественной награды Челябинска – премии «Признание» (Челябинский академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Ярославского, 1)
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