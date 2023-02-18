Ученики одного из челябинских лицеев слегли с признаками отравления

Челябинцы заявляют о массовом отравлении учащихся лицея №142.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, следователи начали проверку по информации в социальных сетях о фактах пищевого отравления в учебном учреждении.

«В социальных сетях размещена информация о том, что в лицее, расположенном в Советском районе областного центра, несколько учащихся обратились с жалобами на пищевое отравление, – рассказали в силовом ведомстве. – Будет проверена достоверность информации, изложенной в социальных сетях и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

О возможном отравлении учеников челябинского лицея №142 горожане рассказали в родительских пабликах. По словам южноуральцев, у школьников начались обильная рвота, тошнота. Некоторым потребовалась госпитализация. Причем из общения с медиками южноуральцы сделали вывод, что вызовы в пятницу, 17 февраля, носили массовый характер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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