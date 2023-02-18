По факту отравления в челябинском лицее возбудили уголовное дело

В школе после массовых жалоб учеников на отравление начали санитарную обработку.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по фактам пищевого отравления в учебном учреждении возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее родители учеников челябинского лицея №142 заявили о массовом отравлении детей.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. «В учебном учреждении работают следователи СК, сотрудники контролирующих органов. Устанавливаются должностные лица в обязанности, которых входит организация безопасного питания школьников», – уточнили в силовом ведомстве.

Между тем, с комментарием выступили представители мэрии. Как уточнили в пресс-службе муниципалитета, городские власти начали собственную проверку.

«В учреждении проведена санитарная обработка помещений с применением дезинфицирующих средств. В течение выходных специализированной организацией будет проведена заключительная дезинфекция. Администрация учреждения в постоянном режиме находится на связи с родителями обучающихся», – заявили в городской администрации.

По информации регионального минздрава, на сегодняшний день трое детей находятся в стационаре, получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное. Врачи продолжают оказывать помощь тем, кто обращается в поликлинику с жалобами на рвоту и боль в животе.

«Говорить о причинах произошедшего можно будет только после получения результатов лабораторных исследований. В настоящий момент, учитывая смешанную симптоматику у заболевших, однозначно ответить на этот вопрос невозможно», – подчеркнули представители городских властей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»