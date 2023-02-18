В Челябинске вспыхнул торговый центр

На северо-западе Челябинска из-за возгорания эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 18 февраля, пожар вспыхнул в ТЦ Карнавал», расположенном в Калининском районе областного центра на улице Молодогвардейцев.

По словам очевидцев, дым повалил из окон второго этажа здания. Жители близлежащих домов сообщили также о языках пламени, вырывающихся из одного из помещений.

По информации ГУ МЧС по Челябинской области, из здания торгового центра самостоятельно эвакуировались около 200 человек. Очаг возгорания пожарные обнаружили в отделе детской мебели.

На данный момент горение ликвидировано. В результате пожара никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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