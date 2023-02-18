«Металлургу» пришлось отыгрываться с 0:2 в матче с аутсайдеров КХЛ

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл ХК «Сочи» – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчистую уступившие на днях «Трактору» сочинцы решили отыграться на еще одном южноуральском клубе – «Металлурге». Их даже не смутило, что матч проходит на домашней арене магнитогорцев.

Уже на 4-й минуте встречи Егор Бабенко выводит гостей вперед – 1:0. И первый период заканчивается при минимальном преимуществе сочинского клуба.

На 25-й минуте матча Артем Николаев увеличивает разрыв – 2:0 в пользу гостей. И лишь на 34-й минуте Семен Кошелев сокращает отставание – 1:2.

В третьем игровом отрезке хозяевам пришлось выложиться по полной. И произошло это во второй половине периода. На 51-й минуте Григорий Дронов, получив пас от Семена Кошелева, сравнивает счет. Три минуты спустя Никита Коростелев впервые в матче выводит «Магнитку» вперед.

В конце встречи гости меняют вратаря на шестого полевого игрока, и за две секунды до финальной сирены Брендан Лайпсик снимает все вопросы – 4:2 в пользу «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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