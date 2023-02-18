В Челябинске иномарка вылетела на остановку. Пострадали две женщины

В Челябинске выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого машина сбила двух женщин, стоявших на остановке общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла в субботу, 18 февраля, в 14:45 вблизи дома 34 по улице Воровского.

46-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» протаранил машину «Субару», за управлением которого находился 45-летний мужчина.

От удара японское авто изменило траекторию движения и вылетело за пределы проезжей части, сбив женщин 67 и 60 лет, стоявших на остановке общественного транспорта. В сопровождении бригады скорой помощи их доставили в больницу‍.

Обстоятельства ДТП устанавливают инспекторы ГИБДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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