В центре Челябинска полиция задержала полтора десятка подростков

Полицейские предотвратили массовую драку у торгового комплекса в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, молодые люди собрались на «стрелку» у одного из торговых центров в Центральном районе Челябинска. Для предотвращения драки в ситуацию вмешались стражи порядка.

«Была получена информация о том, что на прилегающей территории одного из торговых комплексов Челябинска планируется сбор группы подростков, возможно возникновение конфликтной ситуации», – рассказали представители силовой структуры.

К месту сходки направили дежурные наряды полиции, а также инспекторов по делам несовершеннолетних.

15 подростков доставили в отдел полиции «Центральный», туда же вызвали их родителей. Со всеми доставленными подростками в присутствии взрослых провели профилактические беседы о недопустимости противоправного поведения и создания конфликтных ситуаций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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