В челябинском лицее, где отравились школьники, отказались от массовых мероприятий

Занятия в образовательном учреждении возобновятся с понедельника.

Напомним, о подозрении на пищевое отравление учащихся лицея №142 родители школьников рассказали в пятницу, 17 февраля. Позднее стало известно, что на недомогание пожаловались несколько десятков учеников лицея, трое ребят были госпитализированы.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья и жизни граждан, было возбуждено уголовное дело. Доклад о результатах проверки инцидента потребовал представить ему председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в лицее проведена заключительная дезинфекция классов, пищеблока и мест общего пользования. Классные руководители в постоянном режиме находятся на связи с родителями учащихся. Все работники пищеблока заменены.

С понедельника, 20 февраля, школа продолжит работу с усилением комплекса противоэпидемических мероприятий. «Организован опрос, медицинский осмотр всех контактных детей и сотрудников образовательного учреждения и дальнейшее медицинское наблюдение. В лицее усилен дезинфекционный режим, в том числе «утренний фильтр», организован режим проветривания в классах, обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями, а также усилен контроль за питьевым режимом и соблюдением учащимися правил личной и общественной гигиены, – рассказали представители городских властей.

Массовые мероприятия в лицее проводиться не будут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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