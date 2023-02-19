«Трактор» без шансов проиграл СКА

Челябинский «Трактор» в гостях уступил питерскому СКА – 1:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крайне неудачно челябинские хоккеисты сыграли в Санкт-Петербурге.

На 5-й минуте встречи Дмитрий Яшкин после паса Степана Фальковского открывает счет – 1:0 в пользу хозяев. Эти цифры сохраняются на табло до конца первого периода.

Во второй двадцатиминутке армейцы продолжают господствовать на площадке. На 30-й минуте матча Святослав Гребенщиков с подачи Михаила Воробьева увеличивает отставание – 2:0, причем делают это питерцы, играя в меньшинстве.

На 45-й минуте поединка забивает уже Михаил Воробьев – 3:0 в пользу хозяев. Лишь на 43-й минуте встречи Теэму Пулккинен после розыгрыша Роба Хэмилтона и Кирилла Капустина сокращает отставание – 1:3. Но это все, на что оказываются способными челябинцы.

В конце третьего периода черно-белые снимают вратаря в пользу шестого полевого игрока, и на 59-й минуте матча армеец Степан Фальковский отправляет шайбу в пустые ворота – 4:1 в пользу СКА, и шансы «Трактора» на выход в плей-офф существенно снижаются. Команда по-прежнему занимает десятое место в таблице Востока, на одно очко отставая от занимающего девятую строчку «Амура» и на два – от идущего восьмым «Нефтехимика». Расположившийся на седьмом месте «Адмирал» для южноуральцев уже вне досягаемости.

Челябинск, Виктор Елисеев

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