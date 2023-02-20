В Роспотребнадзоре сообщили о причине заболевания школьников челябинского лицея

В Челябинске рассказали о заболевании, из-за которого могли слечь лицеисты.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, с 18 февраля специалистами ведомства с привлечением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по случаям заболевания учащихся норовирусной инфекцией лицее №142.

«В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора в школе и на пищеблоке учреждения организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе проведена заключительная дезинфекция. Персонал пищеблока отстранен от работы до результатов лабораторных исследований на возбудители острых кишечных инфекций. Проводится проверка с лабораторным контролем пищи, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующих средств, воды. Учащиеся взяты под медицинское наблюдение», – рассказали в надзорном органе.

В ходе эпидемиологического расследования обнаружена РНК норовируса у заболевших детей и одного сотрудника пищеблока.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Напомним, в пятницу, 17 февраля, родители школьников рассказали о подозрении на пищевое отравление учащихся лицея №142. Позднее стало известно, что на недомогание пожаловались несколько десятков учеников лицея, трое ребят были госпитализированы.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья и жизни граждан, было возбуждено уголовное дело. Доклад о результатах проверки инцидента потребовал представить ему председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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