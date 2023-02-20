В Челябинске жителей многоэтажки эвакуировали из-за пожара. Животных пришлось откачивать

Два десятка челябинцев вывели на улицу из-за пожара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло сегодня, 20 февраля, в многоквартирном доме по улице Богдана Хмельницкого в Металлургическом районе.

«На момент прибытия огнеборцев горели вещи на балконе квартиры, расположенной на 2-м этаже на площади 3 квадратных метра, – рассказали представители ведомства. – Самостоятельно эвакуировались 20 человек, из них трое детей».

Пожар был локализован и ликвидирован достаточно быстро, пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры.

Люди в результате возгорания не пострадали, а вот животным понадобилась помощь. Из горящей квартиры огнеборцы вынесли собаку и кошку. Кошке понадобилась помощь: сотрудники МЧС откачали животное с помощью кислородной маски.

На ликвидации пожара работало 4 единицы техники и 13 человек личного состава 4-й пожарно-спасательной части.

В причине пожара предстоит разобраться сотрудникам отделения дознания.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»