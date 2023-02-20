В горах Южного Урала мороз разорвал лед на реке

В уральском национальном парке рассказали о разрыве льда на реке.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», сильные морозы разорвали лед на реке Куткурка, и вода, просочившись наверх, замерзла вторым слоем.
Чаще всего такое явление можно наблюдать там, где лед тоньше – в местах, где бьют родники или впадают ручьи.
Левый приток Юрюзани, Куткурка берет начало на северо-западном склоне хребта Зигальга, на высоте около 900 метров и принимает в себя 26 быстрых горных ручьев.
Челябинск, Виктор Елисеев
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