российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 февраля 2023, 10:55 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

В горах Южного Урала мороз разорвал лед на реке

В уральском национальном парке рассказали о разрыве льда на реке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», сильные морозы разорвали лед на реке Куткурка, и вода, просочившись наверх, замерзла вторым слоем.

Чаще всего такое явление можно наблюдать там, где лед тоньше – в местах, где бьют родники или впадают ручьи.

Левый приток Юрюзани, Куткурка берет начало на северо-западном склоне хребта Зигальга, на высоте около 900 метров и принимает в себя 26 быстрых горных ручьев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,