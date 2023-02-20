В Челябинске эвакуировали учеников и сотрудников одной из школ

Тревога прервала занятия в одной из челябинских школ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учащихся первой смены филиала школы №15, расположенной на улице Цеховой в Советском районе областного центра, вывели на улицу вместе с педагогами.

В здание вызвали полицию. По информации УМВД Челябинска, подозрительных предметов в образовательном учреждении обнаружено не было. Занятия возобновлены.

Напомним, в пятницу, 17 февраля, в областном центре также эвакуировали сотрудников и воспитанников расположенного в центре города образовательного учреждения – начальной школы – детского сада №67. Произошло это после того, как в здании увидели сумку, оставленную, как потом выяснилось, матерью одного из дошколят.

Челябинск, Виктор Елисеев

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