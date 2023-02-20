На Южный Урал обрушился снегопад. ГИБДД выступила с предупреждением

Снег будет идти в Челябинской области несколько дней.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, в настоящее время на территории региона начались осадки в виде снега.
Сегодня, 20 февраля, и в ближайшие дни по прогнозу синоптиков снег будет идти по всей области. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий.
Управление Госавтоинспекции по Челябинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния. Призывает водителей не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами.
В случае ухудшения погодных условий для надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам на всех автодорогах федерального и областного значения будет задействовано 24 дополнительных наряда дорожно-патрульной службы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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