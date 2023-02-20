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Понедельник, 20 февраля 2023, 14:23 мск

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Заболеваемость ковидом в Челябинской области выросла в 2 раза

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 400 тысяч человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за минувшую неделю с 13 по 19 февраля выявлено 1 тысяча 768 новых случаев. Это на 82% больше чем неделей ранее. О количестве летальных исходов ведомство перестало информировать с 6 февраля.

Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано 401 тысяча 189 случаев заражения, непосредственно от инфекции (по данным на 5 февраля) умерли 8 тысяч 227 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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