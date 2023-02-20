Чиновники не видят проблемы в обмелении озера Дуванкуль

Власти Южного Урала сочли преувеличенными опасения жителей двух сел по поводу гибели озера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обмеление озера Дуванкуль не сказывается критически на экономической жизни ближайших населенных пунктов. Об этом заявили в министерстве экологии Челябинской области со ссылкой на местные власти муниципалитета.

Напомним, в конце января жители села Дуванкуль (Увельский район) и поселка Грознецкий (Еткульский район) вновь обратили внимание на проблему, которая не решается уже три десятилетия. Южноуральцы направили письмо об этом президенту России Владимиру Путину.

Полноценная история водоема началась в 50-е годы ХХ века, когда Дуванкуль соединили каналом с озером Большой Сарыкуль. Канал стал основным источником водоснабжения Дуванкуля, и когда в 1990-е годы его закрыли, озеро стало мелеть. Вода все дальше уходит от берегов, а водоем постепенно превращается в болото. Это несет все большие риски не только для хозяйственной жизни ближайших к нему села Дуванкуль и поселка Грознецкий, но и для жизни их обитателей, уверены южноуральцы.

В последние годы ситуация стала ухудшаться стремительно. На баланс канал местные власти не берут, а озеро погибает. Более того, как следует из ответа, полученного от прокуратуры, канал даже не признан официально гидротехническим объектом. А несколько лет назад один из земельных участков, по которому проходит водная артерия, приватизировали. И новый собственник попросту засыпал часть канала, проходящую по его земле.

Гибель водоема делает жизнь местных обитателей невыносимой. «Уровень воды в колодцах катастрофически упал, а не секрет, что деревня живет в основном тем, что вырастили, мошкара летом такая, что детей на улицу не выпустишь. Сухой камыш создает угрозу пожара, в прошлом году был такой пожарище, что еле отбили дома, граничащие с озером. Дошло до того, что жителей деревни эвакуировали из-за угрозы пожара. Но ведь скоро снова лето, и, если оно будет жарким, ситуация повторится!» – опасаются южноуральцы.

Кроме того, в озере, бывшем некогда одним из объектов рыбного хозяйства (здесь даже действовала небольшая рыбная ферма), погибает рыба. Близлежащие леса и берега озера покидают многие виды краснокнижных птиц.

Однако в правительстве региона считают опасения южноуральцев преувеличенными. По крайней мере, как пишет ЕАН, муниципальные власти заверили, что угрозы объектам экономики обмеление озера не несет.

«По информации Нижне-Обского бассейнового водного управления, сведения о данном канале и его собственнике на текущий момент в государственном водном реестре отсутствуют. Вопрос о возможности постановки водного канала на учет прорабатывается администрацией Еткульского муниципального района совместно с министерством сельского хозяйства Челябинской области ввиду того, что данный объект является рыбоводческим участком», – цитирует издание ответ представителей минэкологии.

К тому же в ведомстве считают, что ситуация с обмелением Дуванкуля не отличается от процессов, наблюдаемых на других водоемах региона, и объясняется особенностями природного цикла.

Челябинск, Виктор Елисеев

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