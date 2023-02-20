Заболеваемость взрослых южноуральцев ОРВИ продолжает расти

В Челябинской области продолжается эпидемия ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, за 7 неделю 2023 года (13-19 февраля) в регионе зарегистрировано 124,41 на 10 тысяч населения случаев ОРВИ и гриппа, что соответствует уровню прошлой недели.

Рост уровня заболеваемости отмечен среди взрослого населения – на 5,3%. Среди детского населения регистрируется снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ: среди детей 7-14 лет – на 7,7%, среди детей 3-6 лет – на 5,2%, среди детей до 3 лет – на 2,8%.

Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 28,3% по совокупному населению, в том числе среди взрослого населения – на 85,7%, среди детей 7-14 лет – на 6,7%. Ниже эпидемического порога уровень заболеваемости детей 3-6 лет и детей до 3 лет.

По состоянию на 20 февраля учебный процесс приостановлен в 89 классах 47 общеобразовательных организаций. Полностью на дистанционном обучении находятся две школы.

На территории Челябинской области продолжает действовать Комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и другими ОРВИ. Южноуральцам рекомендуется использование защитных масок при пребывании в культурно-досуговых, развлекательных, спортивных организациях, организациях торговли и общественного транспорта.

Руководителям организаций, в первую очередь, образовательных и социальных, рекомендуется ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и усилить противоэпидемические мероприятия при массовом скоплении людей: по возможности обеспечить использование защитных масок, бесконтактной термометрии и социального дистанцирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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