Жительница Рязани отсудила у Росприроднадзора деньги за грязный воздух

Жительница Рязани отсудила у Росприроднадзора 20 тысяч за грязный воздух в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Октябрьский районный суд Рязани удовлетворил административный иск горожанки к Приокскому межрегиональному управлению Росприроднадзора о признании незаконным бездействия и взыскании компенсации морального вреда.

«Мной был направлен иск к Приокскому РПН о признании незаконным бездействия по фактам объявленных НМУ в апреле, мае, июне 2021 года и выявленных в тот же период значительных длительных превышений ПДК сероводорода в микрорайоне Дашково-Песочне (от 1,1 и до 20 ПДК), – рассказала юрист РРОО «Дышим Чистым» Татьяны Сильченко. – Бездействие выражалось в непроведении внеплановых выездных проверок предприятий (п.3.1 ст. 24 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» 96-ФЗ)».

В первой инстанции в заявленных требованиях отказали, однако Рязанский областной суд решение суда первой инстанции отменил.

При повторном рассмотрении суд признал бездействие Приокского РПН незаконным и постановил взыскать с Росприроднадзора РФ за счет средств казны РФ 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Рязань, Ольга Арсентьева

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