Генпрокурора России просят защитить питьевой источник Челябинской агломерации

Житель Челябинска направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой предотвратить экологическую катастрофу, связанную с единственным питьевым источником города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинец Юрий Макаренко обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой вмешаться в ситуацию, складывающуюся вокруг Шершневского водохранилища. Текст заявления распространяется в социальных сетях.

«Есть основания полагать, что питьевой источник Челябинска, Копейска, Коркино и Еманжелинска – Шершневское водохранилище находится в катастрофическом состоянии», – пишет общественник.

Истоки проблемы лежат еще в событиях прошлого века. Так, Шершни составляют единый комплекс с Аргазинским водохранилищем. Между тем, на дне последнего захоронены 5 миллионов кубометров пиритовых отходов производства Карабашского медеплавильного завода, попавшие в водоем в конце 1960-х годов после прорыва хвостохранилища предприятия. «Эти отложения особенно опасны в периоды, когда Аргази мелеют и оголяют дно, потому что пириты реагируют со средой, образуя водорастворимые сульфиды, губительные для живых организмов. Поэтому очень важно, за неимением иной возможности избавиться от донных отложений, чтобы эти ядовитые отходы были укрыты слоем воды», – отмечает южноуралец.

Вместе с тем, потребность Челябинска и области в воде неизменно растет. В том числе и за счет запуска в регионе новых производств. А в течение последних двух лет уровень воды в Аргазинском водохранилище неизменно понижается и достиг уже опасных значений, считает горожанин. Министерство экологии Челябинской области объясняет это засушливым периодом. Однако не исключено, что и предприятия внесли в это свою лепту. Так или иначе, с начала 2020-х годов значительно ухудшается качество воды, потребляемой приблизительно 2 миллионами человек.

Помимо маловодья, на качестве воды негативно сказывается строительство по периметру Шершневского водохранилища многочисленных жилых комплексов и поселков – «Залесья», «Вишневой горки», «Западного», «Западного-2» и других. «Естественная природная среда замещается техногенной, которая неизменно порождает продукты жизнедеятельности, загрязняющие питьевой источник», – констатирует автор обращения.

Еще одна проблема – полигон ТБО в Полетаево, расположенный в трех километрах от реки Миасс, впадающей в водохранилище. Он загрязняет и почвы, используемые ранее для сельскохозяйственных культур, и воду реки, так как прямо под ним располагается большая линза грунтовых вод, питающих Миасс, уверен экоактивист.

Не стоит забывать, что Шершневское водохранилище создано уже более 50 лет назад и за это время накопило обширные донные отложения, которые также негативно влияют на качество воды. «Данная проблема известна местным экологам, но ее решение много лет откладывается», – отмечает общественник.

«Совокупность описанных негативных факторов неизменно ведет Челябинскую область к экологической катастрофе, ухудшает качество жизни людей и их здоровье. Считаю, что требуется незамедлительное и комплексное исследование данного вопроса с принятием мер!», – резюмирует южноуралец.

Челябинск, Виктор Елисеев

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