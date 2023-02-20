В Челябинске у начальника отдела полиции прошли обыски

За главным по борьбе с коррупцией в одном из райотделов полиции Челябинска пришли силовики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в понедельник, 20 февраля, сотрудники ФСБ провели обыски у начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Калининский» Алексея Савоськина. После этого его сопроводили на допрос.

Полицейского подозревают в превышении полномочий. По версии следствия, он мог содействовать принуждению обвиняемого в экономическом преступлении челябинца к выплате пострадавшему от его действий «компенсацию». Якобы находившегося в СИЗО горожанина заставляли переписать квартиру и отдать деньги.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что сотрудники управления собственной безопасности регионального полицейского главка проводят проверку по факту возможного превышения полномочий. «Данный сотрудник отстранен от выполнения своих обязанностей, – уточнили представители силового ведомства. – Если противоправный факт подтвердится, он будет уволен по отрицательным мотивам».

Челябинск, Виктор Елисеев

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