«Магнитка» уступила «Спартаку» в гостях

Магнитогорский «Металлург» проиграл московскому «Спартаку» – 2:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет в матче открыли гости. На 10-й минуте встречи Филипп Майе распечатывает ворота «Спартака» – 1:0 в пользу магнитогорцев. На 17-й минуте Андрей Локтионов восстанавливает равновесие.

Второй период не изменил цифры на табло, и выяснять сильнейшего клубам пришлось в третьей двадцатиминутке. На 41-й минуте матча Шейн Принс выводит москвичей вперед. На 54-й минуте Николай Голдобин счет сравнивает – 2:2. Но не проходит и минуты, как Александр Хохлачев вновь выводит хозяев вперед – 3:2.

Окончательный счет устанавливает Андрей Локтионов, за 36 секунд до финальной сирены отправив шайбу в пустые ворота «Металлурга» – 4:2 в пользу «Спартака».

Челябинск, Виктор Елисеев

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