21 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

21.02.2023, вторник

09:00 Челябинск – Презентация симуляционного кабинета в областной больнице №3 (ОКБ №3, пр. Победы, 287, стационар)

10:00 Челябинск – Первое мероприятие нового профориентационного проекта минцифры региона и Центра развития цифровых технологий «Цифровой гид: ориентир в мире IT-профессий» (ул. Энтузиастов, 2, левое крыло, отдельный вход с улицы)

12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященную челябинскому лыжному марафону, с участием начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Челябинска Максима Клещевникова (пресс-центр медиахолдинг «Гранада Пресс»)

12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная рынку труда в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск»)

14:00 Челябинск – Церемония вручения молодым семьям свидетельств на улучшение жилищных условий (Исторический парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183, вход со стороны ледового дворца)

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