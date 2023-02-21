Гражданам Болгарии не разрешили менять пол на основании заявления. Такое решение принял Верховный суд страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», процесс смены пола в Болгарии нельзя назвать массовым: с 2001 года к такой операции прибегли около трех десятков человек. В каждом случае разрешение давал суд. Но некоторое время назад трансгендеры потребовали, чтобы в их документах указывался не биологический пол, зафиксированный при рождении, а тот, который они укажут в своем заявлении независимо от проведения операции.

Чтобы получить это право, трансгендеры обратились в суд. Дело дошло до Высшей кассационной инстанции.

«Объективное материальное право, действующее на территории Республики Болгарии, не предусматривает возможность для суда допустить изменение пола, имени и уникального регистрационного номера акта гражданского состояния в записи актов гражданского состояния заявителя, который утверждает, что он трансгендер», – говорится в вердикте, вынесенном накануне.

В суде подчеркнули, что конституция Болгарии и все законодательство республики построены на понимании бинарного существования человеческого рода, пол определяется при рождении и утрачивается при смерти, так как понятие «пол» имеет осмысленное применение и определяет конституционный статус конкретных лиц применительно к социальным отношениям, а именно к институтам брака, семьи и материнства.

«Относительно возможности разрешения судом смены пола с учетом ее правовых последствий для других юридических лиц и того, как это будет воспринято в обществе, при отсутствии общественного консенсуса и законодательства следует исходить из того, что это противоречило бы общественным интересам», – говорится в решении суда.

Добавим, что в Болгарии врачи, совершающие операции по смене пола, попадают под действие уголовного законодательства, который квалифицирует такие действия, как нанесение тяжких телесных повреждений и предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

София, Анастасия Палей

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