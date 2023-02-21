Фракция «Единой России» в Челябинском ЗакСО сменит лидера

Южноуральские единороссы решили забрать руководство фракцией у спикера областного парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение планируется принять на заседании фракции «Единой России» в среду, 22 февраля. Об этом сообщают источники в партийной организации.

Напомним, в настоящее время посты председателя Законодательного собрания Челябинской области и руководителя фракции большинства совмещал Александр Лазарев, возглавивший парламент в ноябре 2021 года, сменив на посту спикера Владимира Мякуша.

В свою очередь, Мякуш был не только председателем ЗакСО и лидером единоросской фракции, но и руководил региональным отделением «партии власти». В сентябре 2020 года лидером областного партийного отделения ЕР стал губернатор Алексей Текслер, а через год одного из «зубров» южноуральской политики лишили постов спикера и главы фракции.

Лазарев возглавил парламент при поддержке «команды Текслера». Но теперь ему придется довольствоваться лишь постом спикера. Руководство фракцией планируется передать зампреду законодательного собрания, гендиректору правительственного медиахолдинга Олегу Герберу. АО «Областное телевидение» он возглавил в 2019 году, став одним из первых чиновников и управленцев, приглашенных на Южный Урал Алексеем Текслером.

Челябинск, Виктор Елисеев

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